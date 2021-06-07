Роднина прокомментировала поддержку посольства США в Киеве формы сборной Украины

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на поддержку новой формы сборной Украины для Евро со стороны США.

Посольство США в Киеве поддержало форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

«А что США остается делать? Практически ни одно государство не признало, что Крым — это территория России. Конечно, они будут стоять на своем, а мы будем стоять на своем. Здесь нет вопроса этики, это вопрос политики. УЕФА не видит нарушений? Значит по их понятиям нарушений нет, а по нашим понятиям — есть. Что Россия может сделать? Рычагов давления у нас нет. Надо просто объяснить всем болельщикам, что это нарушение всех прав. Надеюсь, что время лечит», — сказала Роднина «СЭ».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

(Артем Бухаев)