Главное о коронавирусе в России и мире на 7 июня: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 429 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 330 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 756 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 266), Санкт-Петербурге (854), Московской области (787), Нижегородской области (158) и Ростовской области (156).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 135 866 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздоровели 4 743 202 человека.

— Цена вакцины «Спутник V» с учетом доставки составляет порядка 900 рублей, для россиян ее закупает государство, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 7 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 174 054 973.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 210 782 человека. Далее идут Индия (28 909 975) и Бразилия (16 947 062).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 612 366. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (473 495) и Индия (349 229).

— В Марокко ввели пропуск для вакцинированных, позволяющий перемещаться по территории страны. У пропуска есть QR-код, позволяющий установить его подлинность с помощью приложения.

— Если показатели заболеваемости коронавирусом в Израиле не начнут расти, гражданам разрешат не носить маски в помещениях с 15 июня, заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

— Киргизия надеется на скорейший запуск производства вакцины «Спутник V» на своей территории, заявила посол республики в России Гульнара-Клара Самат.