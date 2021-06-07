В Госдуме призвали не реагировать на провокации США в соцсетях по форме сборной Украины

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поддержку новой формы сборной Украины по футболу для Евро-2020 со стороны США.

Ранее, 7 июня, пресс-служба посольства США в Киеве положительно отреагировала на новую форму сборной Украины для Евро-2020 с изображением границ страны с Крымом.

«На это не нужно реагировать. Это была бредовая идея, поддержка очень глупая. Это как укус комара — неприятно кусает, но ничего страшного из-за этого не случится. Бесполезное высказывание, пускай дальше поддерживают. Это чистой воды провокация. Никакой бойкот не нужен. Мы будем играть на чемпионате Европы в нашей родной стране. Наши болельщики будут получать удовольствие от того, что они смогут поддерживать свою сборную в Санкт-Петербурге. Я уверен, что на такие вещи реагировать не стоит, для этого есть Министерство иностранных дел (МИД). Люди, которым интересен футбол, идут на стадион не ради политических лозунгов, а ради получения удовольствия от спортивного мероприятия. Они будут радоваться чемпионату Европы, проведенного на территории РФ», — заявил Свищев «СЭ».

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.

(Антон Иванов)