Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о возбуждении административного дела на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

«У нас просто так дела не заводят, значит есть какой-то мотив. Депутатам в судебные дела нельзя вмешиваться. Есть понятие справедливости, а есть понятие правосудия. Справедливо ли? Если предъявляются претензии, значит есть для этого какое-то основание. В законах вопрос справедливо или нет не стоит. Там стоит вопрос есть нарушения. Если бывший депутат Дмитрий Носов возмутился, то это его проблемы. Вопрос нравится — не нравится не относится к правосудию», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов обратился в полицию с целью проверки песен рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Теперь исполнителю грозит штраф до миллиона рублей по ч.1 статьи 6.13 КоАП за клипы «Розовое вино-2» и Family. Отстаивать честь рэпера будет адвокат Сергей Жорин.

(Артем Бухаев)