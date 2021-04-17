Главное о коронавирусе в России и мире на 17 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на субботу, 17 апреля, за последние сутки в России выявлен 9 321 новых случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 832 человека.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 822), Санкт-Петербурге (701), Московской области (586), Ростовской области (241) и Нижегородской области (222).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 693 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 193 летальных исхода, выздоровели 4 319 389 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 17 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 140 568 903.
Первое место по числу зараженных занимают США — 32 305 912 человек. Далее идут Индия (14 526 609) и Бразилия (13 834 342).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 579 942. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (369 024) и Мексика (211 693).
— В Италии пустили первый бесковидный поезд. Экспресс отправился из Рима в Милан. На борт пускали только пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус.
— Филиппины продлили до конца апреля запрет на въезд в страну для иностранцев. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 904 тыс. человек.
— Антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом зафиксированы в Индии — 217 353 случаев и Таиланде — 1 582 заболевших. Кроме того, в Турции зарегистрировано максимальное количество летальных исходов за время пандемии — 297.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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