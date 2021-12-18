«Решили, что надо вспомнить о наших былых дружеских отношениях». Губерниев помирился с Резцовой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о прекращении конфликта с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой.

«Анфиса Анатольевна позвонила, мы обменялись впечатлениями по поводу Кристины. После этого мы решили, что надо вспомнить о наших былых дружеских отношениях. Анфиса все же человек, с которым я государственные экзамены сдавал в институте физкультуры в далеком 1995 году. Тем более нас объединяет ее прекрасная дочь. Мы договорились, потому что, кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также ответил на реплику Анфисы Резцовой о том, что Губерниев и не вспоминал о ней.

«Анфиса Анатольевна, думаю, преувеличивает. Как можно не вспоминать трехкратную олимпийскую чемпионку по лыжам и биатлону, уникальную в своем роде спортсменку. Но вы не представляете, сколько мы уже знакомы с ней. Она из Химок, а я со Сходни. Сейчас я, например, сижу в ботинках, купленных в магазине Анфисы. Разные бывают ситуации. Вспоминаю девиз кота Леопольда: «Снова стало небо голубым, снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым, добрый я ужасно». Я говорю Резцовой: «Вы знаете, Анфиса Анатольевна, давайте мириться!». Она мне позвонила, чтобы обменяться впечатлениями. И мы жарко с Анфисой Анатольевной помирились», — добавил Губерниев.

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