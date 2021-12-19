В России за сутки выявили 27 967 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 27 967 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы» 18 декабря.

Из них 8,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1023 летальных- исхода. За сутки в России полностью выздоровел 32 655 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955), Московской области (1825), Краснодарском крае (765) и Красноярском крае (650).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.