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Источник: владелец «Челси» Абрамович стал гражданином Португалии

14:27
Роман Абрамович. Фото Getty Images
Роман Абрамович. Фото Getty Images
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Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, утверждает португальская газета Publico.

По информации источника, 55-летний Абрамович получил паспорт в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов.

Предприниматель купил «Челси» летом 2003 года. В мае 2012-го лондонцы впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала еврокубковый трофей во второй раз.

«Челси» занимает третье место с 37 очками в турнирной таблице чемпионата Англии после 17 игр.

Дополнительная информация:

https://www.publico.pt/2021/12/18/desporto/investigacao/roman-abramovich-cidadao-portugues-desde-abril-1989109

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