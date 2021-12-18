Источник: владелец «Челси» Абрамович стал гражданином Португалии

Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, утверждает португальская газета Publico.

По информации источника, 55-летний Абрамович получил паспорт в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов.

Предприниматель купил «Челси» летом 2003 года. В мае 2012-го лондонцы впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала еврокубковый трофей во второй раз.

«Челси» занимает третье место с 37 очками в турнирной таблице чемпионата Англии после 17 игр.