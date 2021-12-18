Источник: владелец «Челси» Абрамович стал гражданином Португалии
14:27
Владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии, утверждает португальская газета Publico.
По информации источника, 55-летний Абрамович получил паспорт в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов.
Предприниматель купил «Челси» летом 2003 года. В мае 2012-го лондонцы впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала еврокубковый трофей во второй раз.
«Челси» занимает третье место с 37 очками в турнирной таблице чемпионата Англии после 17 игр.
Дополнительная информация:
https://www.publico.pt/2021/12/18/desporto/investigacao/roman-abramovich-cidadao-portugues-desde-abril-1989109
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