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«Если бы Кристина была 42-я, Дмитрий бы о нас не вспомнил». Резцова рассказала о разговоре с Губерниевым

19:20
Анфиса Резцова. Фото Никита Успенский, -
Анфиса Резцова. Фото Никита Успенский, -
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» рассказала о разговоре с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Дмитрий Губерниев и&nbsp;Анфиса Резцова. «Рот закрой» и «Все золото на допинге». Как ссорятся Губерниев и Резцова

«Я никогда ни на кого не имею зла. Дмитрий мне перезвонил и сказал: «Давай будем мириться и болеть за твою дочь. Все свои высказывания я возьму назад». Поговорили хорошо. Я на него никогда зла не держала. Да, он говорил про меня много гадостей. Я понимаю, что человек немного в верхах, мы чуть-чуть ниже. Моя доченька сейчас тоже в верхах. Дмитрий это понимает тоже. Если бы Кристина была 42-я, Губерниев мне бы не позвонил. А сейчас она один из лидеров. Если бы Кристина была 3-4-й биатлонисткой, Губерниев бы не вспомнил ни Анфису Анатольевну, ни ее дочь. А сейчас моя дочь умница и Дима хочет быть рядышком с нами», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее комментатор в своем Telegram-канале сообщил о примирении с олимпийской чемпионкой: «Поговорили с Анфисой Резцовой после эфира! Теперь снова не разлей вода!».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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