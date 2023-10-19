Путин заявил, что новые спортивные организации будут подрывать международную монополию чиновников

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему важны новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения.

«Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованны. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», — приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства отметил, что если российская сторона пойдет по пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить.

«Потому что стремление людей к общению, особенно к общению в такой благородной деятельности, как спорт, — невозможно будет поставить барьеров, которые запрещают это общение», — добавил он.

По словам Путина, Россия будет поддерживать традиционные формы занятий спортом. Однако он считает, что чем шире и демократичней будет организован спорт в стране, тем лучше он будет.

Ранее глава РФ заявил, что использование международного спорта в корыстных интересах рано или поздно закончится.

19 октября в Перми проходит XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.