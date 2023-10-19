Путин считает, что ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств. Он считает, что все это признаки вырождения.
«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, — это признаки вырождения. Он очень коммерциализирован, значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», — цитирует Путина ТАСС.
Ранее президент РФ заявил, что Россия открыта к современным спортивным дисциплинам.
Источник: https://tass.ru/sport/19064179
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