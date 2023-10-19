Всемирные игры дружбы в следующем году пройдут в Москве и Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин постановил провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Турнир создан с целью обеспечения свободного доступа российских спортсменов к международной спортивной деятельности.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в городе Москве и городе Екатеринбурге», — цитирует Путина ТАСС.

Правительству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований.