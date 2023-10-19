Путин согласен, что серверы доступных в РФ интернет-игр должны находиться в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею регулирования рынка интернет-игр, чтобы их серверы находились в России и на них не зарабатывали американские компании.

С соответствующей инициативой на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Предлагается интернет-игры включить в единый регулятор [азартных игр], чтобы все было в зоне .ru, все программное обеспечение и серверы должны быть на территории РФ. Все эти интернет-игры, взять стрелялки, еще что-то, они все пропагандируют очень антигосударственные ценности, российское там — все плохое. Например, в одной из игр если убьешь русского, получаешь баллы», — приводит ТАСС слова спортивного функционера.

Путин положительно отнесся к идее, предложенной Кремлевым, и поручил решить этот вопрос.

«Почему это не сделать? Действительно, серверы должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?» — сказал президент РФ.

Ранее глава государства поручил повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

19 октября в Перми проходит XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.