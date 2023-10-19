Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приглашение участников СВО на спортивные церемонии должно идти от души.

«Безусловно, ребята, которые выполняют свой воинский долг, защищают Родину, достойны [быть приглашенными]. Делать это в приказном порядке считаю нецелесообразным», — цитирует Путина ТАСС.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.