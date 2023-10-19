Путин: «Российский спорт развивается, несмотря на сложности, которые пытаются нам создать извне»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский спорт продолжает развиваться, несмотря на препятствия и внешние ограничения.
«Несмотря ни на какие сложности, которые пытаются нам создать извне, российский спорт развивается, развивается хорошими темпами, чувствует себя уверенно», — цитирует Путина ТАСС.
Глава государства добавил, что «вся эта пена политическая рано или поздно со спорта слетит».
Ранее Путин объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.
Источник: ТАСС
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