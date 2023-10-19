Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:52

Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, — это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава государства объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Читайте также
УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
Матч отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции не будет доигран
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Всемирные игры дружбы в следующем году пройдут в Москве и Екатеринбурге
Новости
RSS RSS
Все новости