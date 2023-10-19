Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

«Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, — это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава государства объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.