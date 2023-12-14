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Сегодня, 13:30

Путин — о поездке россиян на Олимпийские игры-2024: «Нужно изучать, хотят ли нас отсечь от медалей?»

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Владимир Путин.
Фото Сергей Гунеев / POOL

Сегодня, 14 декабря, проходит прямая линия «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства прокомментировал последние решения Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов. Приводим все высказывания президента о спорте.

«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена. «О спорт, ты мир». Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять их. Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость рекламной минуты на ТВ и так далее... Если они будут действовать и дальше таким образом, они похоронят Олимпийское движение. Сама идея олимпизма страдает сегодня», — сказал президент.

Также Путин высказался на тему того, что израильские спортсмены были допущены до международных соревнований, несмотря на боевые действия в секторе Газа:

«В связи с Израилем и израильскими спортсменами: если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики. Он призван объединять людей. Некорректно показывать пальцем на других спортсменов. Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано в отношении России. Но этого не происходит. Они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения и выгодные для мирового спорта», — отметил Путин.

Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе.

«Ехать или не ехать? Есть вот какой момент. Надо посмотреть, что за условия. Флаг, гимн... Спортсмены годами тренируются и нужно дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают наш это флаг или нет. Все знают, что это наш спортсмен. Поэтому я поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на эти соревнования. Но сейчас надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК.
Если это политически мотивированные искусственные условия направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, тех, кто претендует на медали, обесточить нашу сборную... Например, спортсмены из ЦСКА или «Динамо» не смогут выступать, потому что они якобы связаны с вооруженными силами. Хотя сегодняшний ЦСКА никак с ними не связан, это частная организация. Но напридумывать могут все что угодно. Если цель в этом: отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или он загибается, то тогда надо, чтобы Минспорта и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение», — сказал президент.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Владимир Путин
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