Как задать вопрос Путину: прямая линия 2023

14 декабря в 12.00 по московскому времени начнется прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ответит на вопросы граждан и журналистов.

Свыше двух миллионов вопросов поступило Путину. Ожидается, что среди них будут обсуждаться темы развития спорта, недопуска российских атлетов к международным соревнованиям и их возможное участие в летних Олимпийских играх-2024 во Франции.

Ниже подробнее расскажем, как задать вопрос Владимиру Путину:

Смотреть в прямом эфире «Итоги года с Владимиром Путиным» можно по ссылке на сайте «СЭ».

Модерировать прямую линию президента РФ будут ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.