Прощание с Юрием Розановым пройдет 4 марта

Церемония прощания с комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта.

«Завтра в 11:00 мы прощаемся с Юрием Розановым. Гражданская панихида пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)», — цитирует ТАСС пресс-службу «Матч ТВ».

О смерти Розанова стало известно сегодня, 3 марта. Он умер в возрасте 59 лет.

Розанов в основном работал на футбольных и хоккейных трансляциях. Телекомментатор вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в 2012 году за работу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2011. В нем россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

В начале 2019 года у Розанова был диагностирован рак. Осенью он вернулся к работе и продолжал проходить лечение.