Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров отреагировал на новость о смерти известного телекомментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Для меня он был не только коллегой, но и большим другом. Мы все его очень любили. У нас было много совместных поездок, репортажей, передач. Мы с друзьями старались его навещать, когда он болел. Был у него на свадьбе, на дне рождении. Это был человек удивительно глубокий, невероятно романтичный, мастер слова. Великолепные шутки, образы, абсолютно нетривиальное мышление. Человек, с которым было интересно, весело, и который задавал очень высокую планку в общении. С ним нельзя было говорить глупости, наивности», — сказал Федоров «СЭ».

Также он рассказал, что даже шутливые беседы с Розановым были глубокими.

«Очень тонкий психолог, всегда понимал людей, мог и был готов давать молодежи ценные советы. Готов был свое время и талант вкладывать в молодежь. Человек, который всем нам запомнится как голос наших побед и успехов на молодежном чемпионате мира по хоккею. Наверное, он больше великолепно комментировал футбол, но самое главное, что он работал практически на всех молодежных чемпионатах мира. Самые великие наши победы и достижения, просто медальные чемпионаты мира — это все Юра Розанов. Нам нужно возвращать себе победы, и эти победы будут в памяти о нем. Запоминаются не только достижения, но еще и голос, которые их сопровождал», — добавил Федоров.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Екатерина Звенигородская)