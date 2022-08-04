Прокуратура запросила для баскетболистки Грайнер 9,5 лет колонии общего режима

Прокуратура запросила почти 9,5 лет для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Подмосковья.

Ранее администрация президента Соединеных Штатов Джо Байдена сообщила России, что они готовы обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Грайнер.