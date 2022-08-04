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Сегодня, 14:58

Прокуратура запросила для баскетболистки Грайнер 9,5 лет колонии общего режима

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Прокуратура запросила почти 9,5 лет для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Подмосковья.

Ранее администрация президента Соединеных Штатов Джо Байдена сообщила России, что они готовы обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Грайнер.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220804/grayner-1807236551.html
Бриттни Грайнер
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