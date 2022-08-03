Американский комик Мар предложил обменять Грайнер на Трампа

Американский комик Билл Мар предложил обменять баскетболистку Бриттни Грайнер на бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее администрация президента Соединеных Штатов Джо Байдена сообщила России, что они готовы обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Грайнер.

«Давайте посадим в тюрьму Трампа и обменяем его с Россией на Бриттни Грайнер», — сказал комик в социальных сетях.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.