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Сегодня, 16:04

Стало известно время, когда вынесут приговор по делу Бриттни Грайнер

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», приговор по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер будет вынесен сегодня, 4 июля. Время вынесения приговора — 17:45 (мск).

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для спортсменки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.

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