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Сколько дней, рабочих и выходных в феврале 2024 года

В феврале 2024 года будет на один рабочий день больше чем в 2023-м
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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В феврале 2024 года будет на один рабочий день больше чем в 2023-м.
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ

2024 год является високосным, поэтому в феврале будет на один рабочий день больше, чем в 2023-м. Во втором месяце нового года запланировано всего 20 рабочих и 9 выходных дней.

В связи с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, состоятся нерабочие дни. В 2024 году праздник выпадает на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье россияне будут отдыхать всего три дня: 23, 24 и 25 февраля.

При этом четверг, 22 февраля, станет сокращенным рабочим днем. Так как год високосный, в феврале будет 29 дней, в том числе 20 рабочих и 9 выходных и праздничных.

При этом, в некоторых регионах могут быть дополнительные нерабочие дни в честь местных праздников.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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