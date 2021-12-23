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«Происходит безобразие». Тарасова поддержала Путина после его высказываний о трансгендерах

16:19
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала президента Владимира Путина после его слов о трансгендерах. Он заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям будут допущены мужчины, сменившие пол.

«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины — с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но, если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», — цитирует Тарасову РИА «Новости» Спорт.

На Играх в Токио, прошедших летом 2021 года, в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году. На Играх в Японии Хаббард закончила соревнования с нулем, спортсменка сделала одну неудачную попытку с весом 120 кг и две неудачных попытки с весом 125 кг.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211223/tarasova-1765165539.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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