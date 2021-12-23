Путин: «Женского спорта не станет, если там будут выступать сменившие пол мужчины»

Президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям будут допускать сменивших пол мужчин.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — женщина, мужчина — мужчина», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году. На Играх в Японии Хаббард закончила соревнования с нулем, спортсменка сделала одну неудачную попытку с весом 120 кг и две неудачных попытки с весом 125 кг.

По новым правилам Международного олимпийского комитета (МОК) трансгендерам можно соревноваться с женщинами, но необходимо, чтобы их уровень тестостерона был ниже определенного порога как минимум в течение 12 месяцев перед соревнованиями.