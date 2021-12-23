Светлана Журова предложила выводить трансгендеров в отдельный разряд

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Неоднократно говорила, что трансгендеров, которые считают себя женщинами, нужно выводить в отдельный разряд. Никаких проблем нет, если они будут соревноваться друг с другом. Но я слышала от Федерации легкой атлетики, от других, что даже на уровне юниорского спорта женщинам приходится сильно бороться за свои права. Мужчины, считающие себя женщинами, будут пытаться не допустить самих женщин на соревнования, потому что трансгендеры их заполонят. Есть подозрение, что на следующей Олимпиаде спортсменов, сменивших пол, будет значительно больше, чем в Токио. Есть опасения, как бы не пришлось отстаивать свои права», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Журова высказалась о законодательном аспекте проблемы участия трансгендеров в женском спорте.

«Отчасти это нечестно по отношению к ряду стран, в которых есть традиции по гендерному определению. Насколько я понимаю, даже в Америке на уровне закона не совсем понятно, как трансгендеры относятся к женскому спорту. У них не все штаты признают это. Пока это все не просто», — добавила Журова.

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году.