«Хуже, чем безобразие». Валуев поддержал Путина после слов о трансгендерах
16:34
Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» заявил , что солидарен с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу женского спорта, в котором не должны соревноваться мужчины.
«Конечно, я согласен с президентом. У меня такое же мнение. Это хуже, чем безобразие», — сказал Валуев «СЭ».
Новая концепция гендерной идентичности и половых различий была представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) после Олимпиады-2020 в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр. Также в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.
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