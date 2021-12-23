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«Хуже, чем безобразие». Валуев поддержал Путина после слов о трансгендерах

16:34
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Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» заявил , что солидарен с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу женского спорта, в котором не должны соревноваться мужчины.

«Конечно, я согласен с президентом. У меня такое же мнение. Это хуже, чем безобразие», — сказал Валуев «СЭ».

Новая концепция гендерной идентичности и половых различий была представлена Международным олимпийским комитетом (МОК) после Олимпиады-2020 в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр. Также в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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