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Сегодня, 13:13

Путин надеется на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин надеется, что несмотря на события, Армения сможет провести в следующем году Игры стран СНГ.

«В следующем году это будет, так планировалось во всяком случае, в армянском Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят... Армения сможет провести эти мероприятия», — цитирует Путина «РИА Новости Спорт».

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии с 5 по 13 августа. В них приняли участие 22 сборные. Медали разыгрывались в 20 видах спорта. Сборная России стала победителем медального зачета, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых).

Первые такие игры в 2021 году приняла Казань, а в этом году они прошли в Минске.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231013/putin-1902494179.html
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