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Сегодня, 16:00

Россияне рассказали, на какое спортивное событие готовы поехать в другой город

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Большинство россиян (25%) готовы поехать в другой город только ради крупных международных спортивных событий — чемпионата мира по футболу или Олимпиады. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий tutu, проведенном для «СЭ».

В опросе приняли участие более 1000 человек по всей России. 22% россиян готовы поехать в другой город на футбольный матч, 8% - на шахматный турнир, 7% - на фигурное катание, 6% - на хоккей.

Еще по 5% опрошенных отправились бы в другой город на лыжные гонки/биатлон или на единоборства: бокс, ММА, капоэйра, самбо, дзюдо. 4% готовы съездить в другой город ради марафона, а волейбол, баскетбол, большой/настольный теннис и веломарафон набрали по 3% голосов.

По 2% россиян проголосовали за плавание, легкую атлетику/художественную гимнастику, а также соревнования по бодибилдингу.

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