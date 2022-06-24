Мамиашвили призвал поощрить тренера по борьбе, спасшего людей из горящей машины

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили призвал поощрить тренера юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбека Алиева, спасшего людей из горящего автомобиля в Москве.

ДТП произошло сегодня, 24 апреля, на Смоленском бульваре в Москве. Алиев вытащил шесть человек из горящей машины.

«Человек проявил свои лучшие качества, не посчитался с угрозой, — приводит слова Мамиашвили ТАСС. — Воспитание формирует таких людей. Отражено, что и сам человек является воспитателем, который готовит достойных сынов своих родителей. Мы сейчас обязательно сделаем все, чтобы достойный поступок этого парня был замечен и поощрен».

Алиев является мастером спорта международного класса, медалистом чемпионатов России, а также обладателем Кубка мира. Под его руководством юношеская сборная Дагестана неоднократно становилась победителем командного зачета на чемпионатах России.