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Сегодня, 12:58

Мамиашвили призвал поощрить тренера по борьбе, спасшего людей из горящей машины

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили призвал поощрить тренера юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбека Алиева, спасшего людей из горящего автомобиля в Москве.

ДТП произошло сегодня, 24 апреля, на Смоленском бульваре в Москве. Алиев вытащил шесть человек из горящей машины.

«Человек проявил свои лучшие качества, не посчитался с угрозой, — приводит слова Мамиашвили ТАСС. — Воспитание формирует таких людей. Отражено, что и сам человек является воспитателем, который готовит достойных сынов своих родителей. Мы сейчас обязательно сделаем все, чтобы достойный поступок этого парня был замечен и поощрен».

Алиев является мастером спорта международного класса, медалистом чемпионатов России, а также обладателем Кубка мира. Под его руководством юношеская сборная Дагестана неоднократно становилась победителем командного зачета на чемпионатах России.

Источник: https://tass.ru/sport/15022773
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