Тренер по вольной борьбе спас шесть пассажиров из горящего автомобиля в центре Москвы
Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев в центре Москвы вытащил из горящего автомобиля шесть человек, сообщает Mash.
По данным источника, инцидент произошел на Зубовском бульваре. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в стену дома, из-за чего автомобиль загорелся.
«Выбежали сюда. Огонь, машина начала сразу гореть. Полицейские запретили нам подходить. Мы сломали окна, двери. Передних зажало, их вытащить не смогли. У тех, кого вытащили, сгорели волосы», — прокомментировал ситуацию Алиев с места происшествия.
Из горящего автомобиля удалось вытащить шесть шеловек. Водитель и пассажир переднего ряда авто погибли.
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