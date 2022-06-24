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Сегодня, 12:47

Тренер по вольной борьбе спас шесть пассажиров из горящего автомобиля в центре Москвы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Арсланбек Алиев.
Фото wrestdag.ru

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев в центре Москвы вытащил из горящего автомобиля шесть человек, сообщает Mash.

По данным источника, инцидент произошел на Зубовском бульваре. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в стену дома, из-за чего автомобиль загорелся.

«Выбежали сюда. Огонь, машина начала сразу гореть. Полицейские запретили нам подходить. Мы сломали окна, двери. Передних зажало, их вытащить не смогли. У тех, кого вытащили, сгорели волосы», — прокомментировал ситуацию Алиев с места происшествия.

Из горящего автомобиля удалось вытащить шесть шеловек. Водитель и пассажир переднего ряда авто погибли.

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