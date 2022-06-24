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Сегодня, 14:47

В Госдуме предложили вручить государственную награду тренеру по борьбе, спасшего людей из горящей машины

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал поступок тренера Арсланбека Алиева, спасшего несколько человек из горящей машины.

ДТП произошло сегодня, 24 апреля, на Смоленском бульваре в Москве. Алиев вытащил шесть человек из горящей машины.

«Человек не побоялся угрозы и под риском для собственной жизни спас людей, — сказал Свищев. — Такие поступки показывают воспитание, которое даёт спорт, дисциплину. Отдельно нужно отметить, что такой человек сам воспитывает молодых спортсменов. Мы можем быть уверены, что ни один из его учеников не пройдёт мимо чужой беды. Такие поступки не должны оставаться незамеченными. Считаю, что необходимо ходатайствовать о государственной награде для Арсланбека Алиева. Мы такую инициативу не только поддержим, но и выдвинем».

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