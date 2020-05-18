Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что 27 регионов готовы к смягчению режима самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ рассказал об улучшении ситуации с распространением коронавируса в стране.

— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить, — сказал Мишустин. — По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Мы видим в этом итог планомерной работы, которая велась в России в течение последних двух месяцев. Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции. Он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран.

На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными. При этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий, то есть все новые случаи выявляются оперативно.

Россия занимает лидирующие позиции по количеству проводимых тестов. И мы планомерно наращиваем масштабы такого тестирования по всей стране, чтобы выявить инфекцию на ранних стадиях и предотвратить тяжёлые последствия. Все принятые меры сегодня позволяют последовательно снимать ограничения. В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины небольшой площади, торгующие непродовольственными товарами.

Люди уже могут выходить на прогулки вдвоём или с детьми, возвращаться к занятиям физкультурой и спортом на улице. Но конечно, по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. Обязательным остаётся соблюдение социальной дистанции и ношение гигиенических масок. Санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции.