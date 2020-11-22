  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Правительство сняло ограничения на въезд в Россию для членов семей иностранных спортсменов

10:23
Теги:

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства.

В августе Россия отменила введенные из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну.

Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

Дополнительная информация:

http://government.ru/news/40914/

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир