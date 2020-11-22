Правительство сняло ограничения на въезд в Россию для членов семей иностранных спортсменов

Члены семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры смогут вновь приезжать в Россию. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт Правительства.

В августе Россия отменила введенные из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну.

Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.