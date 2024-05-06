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Воздушный парад в Москве на День Победы: где смотреть 9 мая

Парад Победы покажут на Первом канале и «России 1» 9 мая 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В четверг, 9 мая, пройдет празднование 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоится традиционный Парад Победы, в нем примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В прямом эфире посмотреть Парад Победы можно на федеральный телеканалах. В частности, покажут Первый канал и «Россия 1».

Жители и гости Москвы смогут посмотреть воздушную часть парада со смотровых площадок и балконов своих домов. Авиация пролетит над Ленинградским шоссе, Тверской улицей и Красной площадью. Также следить можно из Парка Горького, Петровского парка, Парка Дружбы (Речной вокзал), с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки, Белой площади на Белорусском вокзале и из Москва-Сити.

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