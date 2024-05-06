Тарасова — о словах Вяльбе: «Америка никогда не рухнет»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что Соединенные Штаты Америки через двадцать лет исчезнут с политической карты мира.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Ранее Вяльбе назвала российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой, так как спортсменка хочет выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.