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Сегодня, 16:15

Поздняков поздравил общество «Динамо» со столетием

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с поздравительной речью на мероприятии, посвященном столетию спортивного общества «Динамо».

«Для нас огромная честь принимать такую представительную компанию людей, великих спортсменов в нашем скромном зале исполнительного комитета. «Динамо» стало брендом, таким же узнаваемым, как и многие другие, — заявил Поздняков. - За этой буквой Д находится огромное количество работы детских специалистов, за этой буквой стоит пот, кровь и максимальная самоотдача людей, которые посвятили свою жизнь физической культуре и спорту. Мы гордимся тем, что у нас есть такие спортивные организации, которые таким образом могут отметить свой 100-летний юбилей. Спортсмены «Динамо» были одними из первых, которых указал МОК в своих рекомендациях в конце марта. Спортсмены с таким патриотизмом должны были быть первыми вычеркнуты из так называемых теперь Олимпийских игр. Желаю, чтобы наши последователи такими же спортивными успехами отметили следующее столетие общества «Динамо».

Общество «Динамо» основано 18 апреля 1923 года. Это первая спортивная организация в СССР, которая объединила в себе представителей многих видов спорта.

Станислав Поздняков
ОКР
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