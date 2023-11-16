Тарасова — об откровенном заявлении Милохина: «Не совсем здоровый мальчик»



Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова блогера Дани Милохина про его личную жизнь.

Ранее 21-летний молодой человек заявил: «Не знаю, ребят, нужна ли мне девушка. А может, мне парень нужен? Никто не может запретить мне».

«Не знаю, почему Милохин так себя ведет! Просто совсем невоспитанный парень! Мне совсем его не жалко — Даня безобразно себя ведет. Еще раз: абсолютная невоспитанность от Милохина. Он — никакой! Да и кто Милохин вообще такой, чтобы его обсуждать? Что он сделал такого, что он интересен всему миру и кому-то нужен?! По поступкам Дани точно могу сказать — это не совсем здоровый мальчик», — цитирует Тарасову Sport24.

В 2021 и 2022 годах Милохин выступал в паре с двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 Евгенией Медведевой в шоу «Ледниковый период». Однако осенью прошлого года блогер покинул проект и улетел в Дубай.