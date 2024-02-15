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15 февраля, 06:38

Свиридов назвал Россию самой великой страной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион Европы по баскетболу среди молодежных команд и известный актер Андрей Свиридов рассказал о своем отношении к России.

«Желаю всем быть добрыми, человечными, чаще улыбаться, не забывать говорить близким, что вы их любите. И давайте не забывать о том, что мы живем в самой великой стране. Я покатался по миру, и я счастлив быть дома», — цитирует Свиридова «Газета.Ru».

Свиридов в 25 лет завершил спортивную карьеру из-за повреждений. В скором времени он начал активно сниматься в кино.

Источник: «Газета.Ru»
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