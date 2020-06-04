Песков заявил, что ситуация с коронавирусом улучшается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Россия занимает третье место в мире по количеству зараженных.

— Какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков, — цитирует Пескова РИА «Новости». — В первую очередь этой информацией обладает Сергей Семенович применительно к Москве как региону Российской Федерации. Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно, что касается страны в целом.