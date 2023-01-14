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Сегодня, 18:38

Первый канал перенес показ финала «Ледникового периода» из-за смерти Инны Чуриковой

Иван Шитик
Корреспондент
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Инна Чурикова.
Фото Global Look Press

14 января Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания, которые были вызваны новостью о смерти актрисы театра и кино Инны Чуриковой.

Изначально в 18.20 мск Первый канал планировал показать финальный выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период». Однако канал принял решение посвятить вечерний эфир памяти Инны Чуриковой (в восточных регионах страны показ финала шоу уже прошел).

В последние дни актриса серьезно болела. Инне Чуриковой было 79 лет.

За свою долгую карьеру Инна Чурикова снялась в 81 фильме. Несколько из них были сняты ее супругом, известным режиссером Глебом Панфиловым. Последний фильм с ее участием «Иван Денисович» вышел на экраны в 2021 году.

принял решение изменить программу, и наш

Источник: https://vk.com/1tv?w=wall-25380626_3056031
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