Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Актрисе было 79 лет.

За свою карьеру Чурикова снялась в таких известных фильмах, как: «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Тема», «Васса», «Военно-полевой роман», «Мать», «Курьер», «Ребро Адама», «Курочка Ряба», «Ширли-мырли», «Идиот», «Московская сага», «В круге первом» и др.

На театральной сцене Чурикова дебютировала в МТЮЗе в 1965 году, в 1973-м уже в статусе популярной киноактрисы была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»).

За 45 лет в театре Чурикова играла в спектаклях Захарова, своего мужа Глеба Панфилова, Андрея Тарковского и Эльмо Нюганена: Анна Петровна-Сарра («Иванов»), Женщина-комиссар («Оптимистическая трагедия»), Ира («Три девушки в голубом»), Офелия («Гамлет») в постановке Тарковского и Гертруда в постановке Панфилова, Мамаева («Мудрец»), Аркадина («Чайка»), Инна («...Sorry»), Антонида Васильевна («Варвар и еретик»), Филумена Мартурано («Город миллионеров»), Элеонора («Tout paye, или Все оплачено»).

Чурикова — лауреат Государственных премий РСФСР и России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2019 году получила премию «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».