Болельщика «Спартака» актера Назарова уволили из МХТ им. Чехова

Актер Дмитрий Назаров и его супруга, коллега по цеху Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова.

Об этом «Известиям» 14 января сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается», — добавил Верник.

По его словам, накануне состоялся разговор Назарова с худруком театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято соответствующее решение.

Дмитрий Назаров также известен, как преданный болельщик московского футбольного клуба «Спартак», матчи которого он регулярно посещает.

Также Назаров часто записывал небольшие песни или писал стихи после матчей «Спартака» и выкладывал свое творчество в социальные сети.