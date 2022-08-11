Овечкин подарил стримеру Бустеру хоккейную вратарскую экипировку

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин сделал подарок известному стримеру Вячеславу Леонтьеву, который больше известен под прозвищем Бустер.

Овечкин подарил ему хоккейную вратарскую экипировку.

«Моя новая форма, Саша подарил, 700 тысяч стоит», — похвастался блогер в социальных сетях.

Ранее Бустер посетил товарищеский матч московского футбольного «Динамо», в котором принял участие и Овечкин. Тогда хоккеист вышел на поле в качестве капитана команды и забивал победный мяч в матче против «Амкала» (5:0).