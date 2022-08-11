Роднина назвала Баха слабым лидером олимпийского движения: «Нет четкой программы!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха об отказе менять рекомендации по допуску граждан России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

«Нам нужно готовиться. Хотя и понятно, что в этом году нас никуда не допустят. Но нужно понимать, что Томас Бах сказал одно. А часть федераций сделали другое. Это же еще и от личности зависит. Томас Бах оказался слабой фигурой в олимпийском движении. Если мы вспомним Самаранча — он самостоятельно взял на себя программу объединения олимпийского движения. И надо отдать должное, получилось это сделать весьма успешно.

После был Рогге, который заявил, что будет бороться за чистоту олимпийского движения. Появилось много антидопинговых организаций, которые действительно боролись. Но мне не понятно, с какой программой пришел Томас Бах. Я говорю обо всем периоде его руководства Международным олимпийским комитетом, а не о сегодняшнем дне. Не было какой-то четкой программы. Это и есть показатель слабости лидера, из-за чего страдает все движение", — сказала Роднина «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.