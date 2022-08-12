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Сегодня, 12:09

Защита Грайнер подаст апелляцию на приговор

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Бойков, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, сообщил о подаче апелляции на приговор.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — приводит слова Бойкова РИА «Новости».

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220812/grayner-1809100416.html
Бриттни Грайнер
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