Защита Грайнер подаст апелляцию на приговор

Александр Бойков, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, сообщил о подаче апелляции на приговор.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — приводит слова Бойкова РИА «Новости».

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Грайнер со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.