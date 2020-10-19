Ирина Роднина: «Наша недисциплинированность и пофигизм заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина в беседе с «СЭ» прокомментировала решение губернатора Сергея Воробьева о закрытии трибун на спортивных мероприятиях.

— По всей стране сейчас невозможно ввести жесткие ограничения, потому что в каждом регионе у нас разная ситуация, — сказала Роднина «СЭ». — Самая сложная ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В силу того, что много людей ездят из области в Москву и наоборот, конечно, меры должны быть достаточно серьезные.

Что касается закрытия трибун в Москве, то здесь сложно сказать. На футбол ходят тысячи людей. Думаю, если каждый будет соблюдать все требования: маски, перчатки, дистанция и будет внимательным к себе и окружающим, то можно обойтись без закрытия трибун и жестких ограничений. Но наша недисциплинированность, а где-то даже и пофигизм, к сожалению, заставляют власти применять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом. (Сергей Федоров)