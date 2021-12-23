«На это тошно смотреть». Резцова резко высказалась о трансгендерах на Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Бред! Ужасно! Этого не должно быть. Полностью поддерживаю президента. Я категорически против. На это тошно и блевотно смотреть», — сказала Резцова «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году.