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«На это тошно смотреть». Резцова резко высказалась о трансгендерах на Олимпиаде

17:17
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывания президента России Владимира Путина о влиянии на женский спорт участия трансгендерных спортсменов.

«Бред! Ужасно! Этого не должно быть. Полностью поддерживаю президента. Я категорически против. На это тошно и блевотно смотреть», — сказала Резцова «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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