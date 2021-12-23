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Дмитрий Губерниев ответил на критику своего вопроса президенту

17:15
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику, что он не поднял проблемы российского спорта в своем вопросе на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Телеведущий задал вопрос президенту России о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США. Путин ответил, что «это решение неприемлемое и ошибочное».

«Люди, которые поднимают волну негатива, могут смело пойти в жопу. Сколько я делаю добра и обращаю внимание на проблемы нашей страны в репортажах своих? Мы хотим и спасти Читу, где есть проблемы свои с развитием зимних видов спорта, и многие другие. Я один из немногих комментаторов стране, который каждый репортаж об этом упоминает. Претензий ко мне ноль. Я их не принимаю», — сказал Губерниев «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора

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